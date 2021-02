Desde que el rapero Pablo Hasél fue condenado a ingresar en prisión por "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales" no hay red social en la que no se haya hecho viral este tema tan polémico por la disparidad de opiniones que genera. Para algunos la sentencia es adecuada, ya que entienden que desear la muerte de personas inocentes es delito, pero sin embargo otros creen que la libertad de expresión no debe tener límites y que cualquier barrera puede ser sobrepasada. Y parece que con este último colectivo se ha posicionado Ana Milán, según su última publicación en una de sus redes sociales.

"Somos más de condenar injurias a la corona que las injurias de la corona" escribía la actriz. Algo que, si bien fue aplaudido por algunos de sus fans, fue rechazado por muchos otros que conciben la sentencia como justa. Y es que todos ellos coinciden en que no ha sido condenado solo por lo que dice la celebrity, lo que han querido dejar claro con sus múltiples respuestas al citado tuit.

"Somos más de hablar de una sentencia por lo que nos dicen los medios o los tuiteros, que de leernos la sentencia en sí" le recriminaba uno, "Lo de las injurias a la corona es lo de menos alentar al terrorismo no se debería justificar por muy artístico que parezca" aseguraba otro, "No entra en prisión por eso Ana. Ensalzar al terrorismo, agredir etc... también está igual de mal para un rapero o uno de la calle. No normalicemos todo" intentaba explicar una usuaria o "Lo de la corona es la gota que colma el vaso ante las muchas cosas por la que se juzga a semejante individuo", sentenciaba otra seguidora disconforme con su opinión.

Y es que lo cierto es que Ana se ha metido en un terreno pantanoso del que le será muy difícil salir después de que algunos hayan cambiado su opinión sobre la actriz, a quien consideraban, tal y como un usuario escribía, "alguien inteligente y documentada" pero que visto lo visto ahora se ha ganado muchos detractores por este último comentario que seguro, le trae más de un quebradero de cabeza.

Seguro que te interesa...

Ana Milán revela el emocionante reencuentro que vivió con su madre fallecida