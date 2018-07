Ana Guerra vuelve a publicar una foto en bikini tras la polémica

Ana Guerra debe estar harta de estar escuchando opiniones sobre su cuerpo y su imagen, y por eso, ha decidido compartir otra foto de ella en la piscina disfrutando de una limonada mientras toda la polémica de su antigua foto seguía por los aires.

Todo comenzó cuando la cantante canaria fue invitada a un plató para hablar de su nuevo single, pero en esa entrevista se habló de todo menos de su nueva canción con Juan Magán, 'Ni la hora'. Y es que al parecer la foto en bikini que había colgado en su Instagram saliendo de una piscina fue el tema principal de su entrevista.

A lo largo de la entrevista, fue criticada por haber expuesto su cuerpo de esa manera. A lo que Ana no dudó en responder diciendo: "¿Sabéis lo que es triste? Que después de subir esa foto, al día siguiente eso fuera noticia. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y que tenemos que seguir luchando por el feminismo".

Y es que a esta 'War' no le interesa lo que los demás digan de ella y lo ha dejado muy claro. "Yo subí la foto porque me encanta y porque me da la gana. No es para nada obscena", pronunció la cantante.

El motivo de esta segunda foto era comentar lo mucho que deseaba la llegada del verano, aprovechar la ocasión para hacerle promo a su nuevo single y demostrar que ya no le prestará atención a lo que digan de ella: "Que ganas tenía de que llegara el verano para poder enseñarles a todos #NiLaHora de la mano de el gran @juanmagan. Escúchala aquí!..."