Las cariñosas palabras de Ana Guerra sobre su exnovio Jadel

Ana Guerra acudió de lo más sexy al 25 aniversario de la firma de lencería Woman’s Secret. Allí la canaria presentó el teaser de su nuevo videolip, ‘Bajito’, el primer single de su disco en solitario.

Y aunque parece ser que su nueva relación con Miguel Ángel Muñoz va sobre ruedas, no quiso dar muchos detalles: “Yo estoy enamorada de la vida y no me gusta hablar de mi vida personal, perdonarme”, sentenció.

Lo que sí tuvo fueron buenas palabras para su exnovio, Jadel, del que dijo: “Jadel y yo como ya sabéis hace un tiempo que no estamos juntos y estoy muy contenta de que siga cumpliendo sus sueños y de que siga con su trabajo como ya dijo él”. Y añadió: “Hemos mantenido las distancias porque una ruptura nunca es fácil, pero él sabe cómo yo sé que nos deseamos lo mejor el uno al otro”.