Ana Fernández habla de sus planes futuros con Adrián Roma

Ana Fernández está inmersa en el rodaje de una serie de Netflix, 'Las chicas del cable', un proyecto en el que comparte rodaje con Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Maggie Civantos y Ana Polvorosa. Las chicas han congeniado a la perfección y están disfrutando mucho de esta experiencia juntas de la que no pueden desvelar nada.

Pero ahora todos están disfrutando de unos días de vacaciones antes de volver al rodaje. La actriz ha aprovechado para pasar unos días en familia y separarse un poco de su chico, Adrián Roma, porque como ella misma ha explicado: "Hay que echarse de menos y echarse de más". Sus carreras se lo han puesto fácil, porque los dos viajan mucho y su vida se separa cada poco tiempo y les da fuerza y ganas para seguir adelante.

Aunque por el momento no tienen planes de boda en mente, van poco a poco, y es que según ha explicado la actriz, para dar un paso más es fundamental la convivencia. "¿Cómo te vas a casar con alguien que no sabes como duerme? Hay que convivir. Hay que convivir mucho". Ellos parece que han superado esta prueba y que les encanta compartir sus vidas así que no podemos descartar una boda en el futuro entre la actriz y el vocalista de Marlon. Además, según ha explicado la actriz "es como si tuviesen tres hijos, que son sus tres perros" y los cinco se llevan fenomenal.

Además, tienen algo a su favor, y es que la familia de Adrián y de Ana se entienden a la perfección. La pareja ha aprovechado estas pasadas navidades para juntarles a todos y disfrutar de unos días en familia donde no han parado de reírse y de pasarlo bien. "Hay muy buena sintonía entre las familias", comentó la actriz.

La actriz está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional.