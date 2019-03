Ana Fernández revela si vive o no junto con su novio Adrián Roma

Ana Fernández acudió esta semana como imagen al evento celebrado de Tampax Compak Pearl.

Allí ante los micrófonos de los periodistas, la actriz que actualmente da vida a Carlota Hidalgo en 'Amar es para siempre' hizo un balance de cómo han sido estos últimos meses de su vida.

Además, la intérprete habló sobre su relación con su novio Adrián Roma, vocalista del grupo Marlon, con quien acaba de disfrutar de una escapada romántica de verano a Fuerteventura.

Una relación que se consolida día a día, y es que como confesaba la actriz a LOC, Adrián le aporta muchas cosas buenas en su vida: "Muchas risas, mucha diversión, una vida agradable... No tengo mucha gente a mi lado. Cuando pasan cosas, haces criba de personas y, desde luego, la gente que ahora tengo en mi vida, me aporta cosas buenas, me aporta diversión, me aporta aventura...".

Ana también habló de qué va a pasar cuando su novio se traslade definitivamente a Madrid, ¿se irán a vivir juntos?: "Nuestro trabajo es tan difícil... Si ni siquiera sé si estoy instalada en mi casa. Vivo con mi hermana, pero siempre tengo puesta una maleta siempre en la puerta. Con nuestro trabajo, a lo mejor estamos una semana de convivencia, sales, entras... Realmente, convivir como una pareja convencional es muy difícil". Aunque lo que sí confesó es que el cantante actualmente ya tiene un cepillo de dientes en su casa. ¡Eso es buena señal!