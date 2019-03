Ana Fernández revela los planes que tiene para este verano junto a su chico, Adrián Roma

¡Ya están aquí las vacaciones! Ana Fernández acaba de terminar de rodar sus últimos episodios de 'Amar es para siempre' y después de esta intensa temporada ya está deseando que empiecen sus planes veraniegos. La actriz ya tiene preparado algún que otro plan tanto con la familia como con los amigos y, por supuesto, también habrá algún viajecito romántico con su chico, Adrián Roma.

Ana está esperando como si no hubiera un mañana sus días de relax, aunque no descarta aceptar algún trabajo si le llega una buena oportunidad: "Espero que sí... A no ser que afortunadamente salga un trabajo maravilloso y no me lo permita, espero tener playa, lo que no espero es quedarme en mi casa", comentó.

Eso sí, no ha querido desvelar cuáles serán sus próximos destinos, aunque ha dejado claro que los viajes en solitario no son lo suyo y que le gusta disfrutar en compañía: "No soy mucho de la playa en soledad, me gusta ir con gente y compartir esa experiencia. Tengo un poco de todo, con amigos, con familia, con pareja...".

En cuanto a las escapadas con Roma, la actriz ya contó que era posible que le acompañara en su gira si algún destino tenía playa: "Tendrán cosas y si se tercia, y al sitio donde vayan hay playa, voy, si no, no. Si podemos coincidir en un sitio, pues estupendo, pero no soy de estas groupie locas, además que tengo mucho 'perrerio' en casa y no les puedo abandonar", dijo refiriéndose a sus mascotas.