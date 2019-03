Ana Fernández: “Quiero muchísimo a Luis. Nunca se sabe si habrá una segunda oportunidad”

Desde que saltara a la fama gracias a su papel de Sandra en ‘Los Protegidos’, Ana Fernández se ha convertido en una de las actrices más queridas de nuestro país y en el reclamo perfecto para cualquier firma. Por ello, Braun ha querido contar con nuestra chica y convertirla en imagen de su nueva campaña de depiladoras.

De este modo, la conocida marca ha organizado un evento por todo lo alto y hemos podido charlar un rato con nuestra bellísima actriz. Ana nos abierto su corazón y nos ha hablado de sus planes de futuro y, como no, de su relación con su compañero de profesión y ex pareja, Luis Fernández.

Nuestra querida ‘Chispitas’ guarda muy buen recuerdo de su romance con Luis y no cierra puertas ante una posible reconciliación. “Quiero mucho a Luis… No puedo decir de esta agua no beberé”, contesta Ana.

Muy sincera y sonriente, Ana nos ha contado que su faceta de “payasa” es lo que hizo que Luis cayera en sus redes. Y que de él le encantaba ese puntillo “impresentable” y “canalla” que podemos ver cada jueves en la pequeña pantalla.

Una entrevista en la que Ana ha hablado sin pelos en la lengua y en la que además nos ha descubierto cuáles son sus trucos para lucir tan guapa y estilosa como lo hace ella. “En mi bolso jamás puede faltar vaselina y raya de ojos. Hay que conocerse muy bien. Es el secreto para que estemos guapas”, cuenta Ana.

Sin duda alguna, la actriz tiene todos los ingredientes para seguir triunfando y ha dejado muy claro que aún nos queda Ana Fernández para largo...