Ana Fernández no quiere hablar de su novio Adrián Roma por respeto

Ana Fernández ha recuperado la sonrisa después del duro trance que tuvo que vivir tras la repentina muerta de su novio, Santi Trancho, hace más de un año. Unos duros momentos que ha ido superando poco a poco y a lo que le ha ayudado mucho conocer a su nuevo novio, el cantante de Marlon, Adrián Roma.

La pareja lleva saliendo desde el pasado enero pero no suelen aparecer en público mucho y es que prefieren guardar su romance para la intimidad. Aun así, Ana y Adrián han hecho algún guiño sobre su relación en las redes sociales o han protagonizado juntos el último videoclip del cantante, donde la pareja se da mucho amor.

Ahora la actriz ha hecho unas declaraciones donde dice que prefiere no hablar de su chico por respeto a él: "Yo siempre he sido muy natural con mi vida. Pero es cierto que desde hace unos meses soy muy discreta con mis cosas personales porque mi situación no es como la otro tipo de compañeras que se separan o se divorcian o se vuelven a arreglar. Lo mío es algo que es mucho más delicado y como yo tengo mucho respeto a todo el mundo prefiero mantener esta parte mucho más discreta. Quiero causar el mínimo alboroto posible", decía.