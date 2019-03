Ana Fernández posa en un divertido selfie con Alejo Sauras durante los Premios Icon 2015

Ana Fernández está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su novio, el cámara de televisión Santi Trancho, en un accidente de moto el pasado 7 de marzo. A pesar de la tristeza, la actriz se está recomponiendo su vida poco a poco y ha empezado a retomar su vida pública acudiendo a varios estrenos y entregas de premios como la que la revista ‘Icon’ ha celebrado en Madrid.

La actriz, que acudió al evento con un vestido rojo y su melena midi suelta, fue arropada una vez más por sus amigos y compañeros de profesión. “Me cuidan mucho y me dan muchísimo cariño. No me puedo quejar, me están respetando muchísmo y me transmiten que me quieren", dijo.

Especial apoyo ha encontrado en su buen amigo y compañero de reparto de su última película Alejo Sauras, quien consiguió hacer sonreír a la actriz y posar en un divertido ‘selfie’ que el actor subió más tarde a Instagram.