Ana Fernández, pillada besándose con el músico Adrián Roma, cantante del grupo Marlon

Han pasado ya diez meses desde que España entera se vistió de luto por la muerte de Santi Trancho, el que fuera el novio de Ana Fernández y el cámara de Frank Cuesta en sus programas. La tragedia fue el momento más duro de la vida de la actriz, quien ha preferido guardar silencio ante el asunto. Sin embargo, al parecer Ana ha decidido seguir adelante con su vida y ha sido pillada con un nuevo posible novio.

Se llama Adrián Roma y es vocalista de una nueva banda de rock, Marlon. Ha sido la revista Hoy Corazón la que ha soltado el bombazo y ha mostrado una imagen de los dos besándose. Por el momento, los protagonistas del notición ni confirman ni desmienten este posible affaire, aunque significaría un paso muy importante en la vida de Ana.

Adrián está ligado a más no poder con el rock and roll y así lo demuestra con su imagen. Es rubio, tiene el pelo largo y luce un cuerpo de escándalo tatuado en numerosas partes, con unos dibujos entre los que destacan un Mickey Mouse en el costado o un fantasma en el pecho.

"Estoy muy ilusionada con todo lo bueno que llega. Afortunadamente, las navidades han pasado rápido. Tenía tantas ganas de que pasaran, que casi no me he dado cuenta. Gracias a mi familia y a mis amigos con los que he organizado distintos planes para que así fuera", ha confesado Ana recientemente. Y es que seguramente ya estaría a su alrededor el espectacular Adrián, quien seguro que está dándole mucho, mucho cariño.