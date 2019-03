Ana Fernández hace oficial su ruptura con Luis Fernández

Lo que era ya un secreto a voces, la ruptura entre Ana Fernández y Luis Fernández, ha sido al fin confirmada. La actriz apostó durante varios meses por mantenerse callada pero ha llegado el día de hablar de su ruptura con total naturalidad.

La actriz ha hablado para la web Vanitatis y ha declarado que tanto él como ella lo llevan muy bien. "Convivimos estupendamente, trabajamos muy bien y somos los dos muy profesionales. Es algo muy común, porque ¡quién no ha trabajado con su ex! La verdad es que nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Si tenemos que ir a algo juntos, lo hablamos para ir, no hay ningún tipo de problema. Sería estúpido, date cuenta que estamos trabajando juntos todos los días". Y es que Luis es su compañero en la serie Los Protegidos.

La pareja no ha desmentido ni confirmado nunca nada. Ver a Ana Fernández acudiendo sola a las fiestas dio la voz de alarma y, desde entonces, todos han mirado con lupa sus apariciones para sacar conclusiones. 'Chispitas' aprovechó estas declaraciones para desmentir también los rumores que dicen que la relación entre la pareja es mala.

Ana Fernández derrochó felicidad y tranquilidad en su rostro en la premiére de Lo Contrario al amor, ya que como afirma vive una buena etapa profesional y está inmersa en la serie. Y, ¿qué pasa con el amor? ¿Hay alguna nueva conquista a la vistaa? "Deja, deja, que ahora estoy sola y muy feliz, estoy trabajando mucho", sentencia la actriz. Con estas rotundas afirmaciones, Anita pasa página. ¿Qué habrá escrito en el siguiente capítulo para este par de guapos actores?