Ana Fernández habla sobre sus deseos para 2016: "Espero seguir teniendo la salud que tengo, no me pongo mala"

Multitud de famosos tuvieron la gran oportunidad de asistir ayer al preestreno de la nueva entrega de la saga más famosa de todos los tiempos: 'Star Wars: el despertar de la fuerza'. Entre ellos, pudimos ver a Ana Fernández, quien charló con el portal Chance acerca de la película y de sus planes para estas Navidades.

La actriz no se considera "parte del frikismo" de Star Wars y ha asegurado que ella es más de las pelis de Disney, aunque ha comentado que le encantan "el vestuario y los pelos" de los personajes del film galáctico. "A veces me disfrazo de sirenita", bromeó haciendo referencia a su fanatismo por las películas de dibujos animados.

En cuanto al nuevo año, Ana espera "seguir teniendo la salud que tengo, no me pongo mala". Asimismo, en su familia tienen diversas tradiciones en Nochevieja: "Lo del oro en el champagne sí. Luego somos de escribir en papelitos lo que no nos ha gustado y lo quemamos en una especie de fuente y luego escribimos los deseos del nuevo año. Lo de las bragas y esas cosas no, somos muy finos", ha comentado divertida.