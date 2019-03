Ana Fernández habla sobre la ruptura de Blanca Suárez y Joel Bosqued

Ana Fernández ha sido una de las invitadas a disfrutar el desfile del diseñador Juanjo Oliva celebrado durante la Mercedes-Benz Fashion Week y que ha sido protagonizado por el modelo Juan Betancourt.

Ana acudió al evento espectacular, con un estilo muy marcado aunque ha confesado que su outfit tiene truco y es que ha sido una recomendación de su novio, el músico Adrián Roma. Su relación va mejor que nunca, llevan juntos dos años, pero de momento no se plantean pasar por el altar.

"Somos muy jóvenes y estamos en un momento en el que está despegando con su carrera y yo con las chicas estoy muy bien. Creo que esos momentos son para disfrutarlos y darlo todo, trabajar mucho y ahorrar mucho", decía la actriz según unas informaciones recogidas por la revista Diez Minutos.

Pero lo más importante es que 'la chica del cable' ha querido pronunciarse sobre la supuesta ruptura de Blanca Suárez con Joel Bosqued. "Blanca es mi compañera, la quiero mucho. La invité a un concierto y nos lo pasamos muy bien. Yo a ella la veo bien, no la veo mal. No sé si está o no está soltera", ha declarado la intérprete.

Al desfile también acudieron rostros tan conocidos como Cristina Cifuentes, Raquel Sánchez Silva, Bebe o José Lamuño.