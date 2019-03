Ana Fernández habla tras la muerte de su novio Santi Trancho: "Me cuidan mucho, no me puedo quejar de amor y cariño"

Hace casi dos meses desde que Ana Fernández perdió al amor de su vida, el cámara de televisión Santi Trancho. Desde ese trágico momento la actriz ha estado retirada de la vida pública, hasta este fin de semana: la actriz ha reaparecido en el Festival de Málaga.

El festival de cine fue el escenario de presentación de su nueva película, 'Sólo Química', el primer film de la actriz como protagonista. Un momento muy especial para el que la actriz ha reunido las fuerzas suficientes para aparecer ante los medios.

"La película me tiene muy centrada, es mi motor y con eso sigo. Málaga es una emoción para mí siempre, llevo viniendo toda mi vida de vacaciones aquí. Tengo familia aquí y, aunque no hubiera pasado nada, hubiera venido aquí y me hubiera emocionado igual, porque ese olor a espeto y a mar me produce muy buen rollo", declaraba la actriz.

Además, Ana ha hablado sobre todo el cariño que recibe de sus compañeros, y es que para la actriz, ellos son un apoyo muy importante: "Me cuidan mucho, mucho, desde mi repre, que no me deja sola, a todos. Me dan muchísimo cariño, mis compañeros, mis amigas, no me puedo quejar de amor y cariño".