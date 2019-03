Ana Fernández, una chica con ‘chispa’ que cumple 22 años

Ana Fernández es una de las jóvenes promesas de la pequeña pantalla. Triunfa con la serie de ‘Los Protegidos’ pero desde pequeña tuvo claro a qué quería dedicarse. Con tan sólo cuatro años ya salió en la tele y parece que le cogió el gustillo. A los catorce comenzó a estudiar arte dramático y su aparición más importante sobre las tablas de un teatro fue en la obra ‘Helena de Troya’.

Después llegarían más y más series convirtiéndola en un rostro cada vez más conocido por los telespectadores. Y es que su belleza y naturalidad no pasan desapercibidos para nadie. Finalmente llegaron ‘Los Protegidos’, serie que la ha catapultado al éxito y, ¿quién sabe?, quizás la lance al siguiente paso: el cine.

Así que no es de extrañar que Ana quiera celebrar sus 22 añitos por todo lo alto. En los últimos días ha tuiteado los momentos previos al gran día: “Último fin de semana con 21, lo he aprovechado!” o “Hola! Un día me queda con 21!! Habrá que despedirse en condiciones! Jeje”.

Y si bien se despidió de los 21, mejor ha comenzado los 22 ya que en cuanto dieron las doce empezaba a celebrarlo junto a algunos amigos entre los que se encontraban Guti o Pablo Nieto. Con este último se le relacionó hace unos días, pero la actriz desmintió el posible romance y, por lo que parece, desde que rompió con Luis Fernández su corazón sigue libre.

Su cumpleaños lo pasará trabajando: “A disfrutar de mi cumple con mi familia protegida!!”, pero ya tiene proyectada una súper fiesta en la que seguro lo pasará en grande y recibirá muchos regalitos. ..

¡Felicidades Ana! Y que cumplir años te siga sentando tan maravillosamente bien…