Ana Fernández y Adri án Roma cuentan con todo lujo de detalles sus primeras vacaciones en Palma de Mallorca

A través de las redes sociales

Besos, buceo y playa han sido los protagonistas de las vacaciones de Ana Fernández y Adríán Roma en Palma de Mallorca. La pareja ha vivido sus primeras vacaciones y han aprovechado al máximo los días de descanso. Además, la actriz ha querido dedicar unas bonitas palabras al cantante como broche final a su idílico viaje: "Porque me aportas, porque me haces reír, porque me mimas, porque eres una ventana llena de luz donde dan ganas de exprimir la vida", ha escrito en su perfil de Instagram junto a una foto donde se dan un beso.