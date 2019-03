Ana Fernández: “Me hace bien madrugar y llegar a casa cansada”

Ana Fernández va retomando poco a poco su vida. El trabajo y los viajes es lo que más entretenida le tienen y lo que le hacen sentirse cada vez mejor.

Últimamente la hemos vistor reaparecer de nuevo en los photocalls tras la temporada estival, y precisamente en esta semana la vimos en uno de ellos, donde los medios le preguntaron que tal se encontraba ahora: “Es que me rodeo de amigos muy payasos y me dicen muchas tonterías. Tengo un humor más fácil, a veces es muy negro pero también me rio bastante. Tener gente buena a tu alrededor es muy importante”.

Además, Ana ha confesado lo muy sorprendida que se ha sentido al ver la buena acogida que tenía la reposición de Los Protegidos en Neox, sobre todo por el trending topic de Mario Marzo, actor de la mítica serie que ha tenido muy buen crecer con el paso de los años.

Respecto a sus nuevos proyectos, Ana ha comentado: “De momento no hay nada nuevo, está todo muy estable. Con muchas ganas de currar que ya es hora. Hace mucho tiempo que no hago tele y es bueno porque da mucho ritmo. El madrugar y llegar a casa cansadita viene muy bien”, asegura la actriz en una entrevista recogida por LOC.

El verano ha supuesto una auténtica “revolución” para Ana ya que no ha parado de un sitio a otro, “pero tenía ganas de vovler a casa y estar con mi perrita y centrarme un poquito haciendo las cosas que hacemos todos los días”, declaraba.