Ana Duato habla por primera vez de la relación de su hijo Miguel Bernardeau con Aitana Ocaña

Las noticias de una relación amorosa entre Aitana y Miguel Bernardeau, salieron a la luz el pasado mes de octubre y, aunque hace unos días os dejábamos las pistas que apuntaban que la cantante de 'Lo Malo' y su ex Luis Cepeda se estaban viendo a escondidas, lo cierto es que se sigue relacionando a la artista con el actor.

Aunque la parejá aprovechó las pasadas Navidades para hacer una escapada de lo más romántica, por el momento, ninguno de ellos se ha pronunciado sobre su relación. Pero que ellos no lo hagan, no signfica que su familia no pueda hacerlo. Ana Duato, la madre de Miguel, no ha querido perderse el desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y allí, los medios han tenido la oportunidad de hablar con ella. ¡Dale al play al vídeo de arriba para ver la entrevista!

