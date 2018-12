Ana Brenda revela de forma inesperada que ha roto con Iván Sánchez

Iván Sánchez se separaba de Elia Galera en el 2016, con quien tiene dos hijas: Jimena y Oliva. Meses después comenzaba su relación con Ana Brenda, con quien coincidió en el rodaje de la telenovela 'Lo imperdonable'. Desde entonces se les ha podido ver juntos y haciéndose declaraciones de amor a través de las redes sociales.

Hace unos días la pareja denunciaba el ciberacoso y bullying que estaban sufriendo en las redes sociales: "@Instagram espero que reaccionen con prontitud ante la denuncia ejecutada ya en el juzgado y ofrezcan a la Policía todos los datos necesaria de las cuentas que diariamente se crean para ejercer bullying y acoso psicológico en esta cuenta y en la cuenta de Ana Brenda", compartía el actor. A su vez, la actriz pedía ayuda a través de su cuenta de Twitter.

Debido a la reciente atención mediática tras lo sucedido, Ana ha querido compartir en exclusiva con ¡HOLA! la situación en la que se encuentra con Iván: "Iván y yo estamos ahorita en un proceso que no podemos vernos mucho físicamente. Lo amo, lo adoro y es una persona superespecial".

Una noticia que ha descolocado a todos ya que la pareja parecía estar en un buen momento. Además, tras la denuncia de hace unos días, la pareja apareció muy unida al respecto, lo que no levantó sospecha alguna: "Hay superbuena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé qué puede pasar el día de mañana", ha asegurado la mexicana.

La relación comenzó cuando el actor se fue a grabar la serie donde se conocieron, sin embargo, Sánchez ha vuelto a vivir a Madrid para poder estar con sus hijas y ella ahora vive en Atlanta, Georgia: "Es imposible forzar algo cuando estás tan lejos...Yo no tengo un sólo día libre grabando la serie, y él también está metido de lleno en su carrera de vuelta en España, con un proyecto en el que le está yendo muy bien".