Ana Brenda Contreras, la nueva pareja de Iván Sánchez: “Yo no fui la causa de su divorcio”

Iván Sánchez confirmaba hace unos días su nueva relación en una entrevista, tras publicarse unas fotos del actor con la actriz mexicana Ana Brenda Contreras en las que aparecían desnudos durante unos días de relax juntos.

Además, señalaba que hacía ya meses que su mujer y él estaban separados, a pesar de que nadie sabía de la noticia. Una noticia que más tarde confirmaba su hasta entonces mujer, Elia Galera, a través de un comunicado en sus redes sociales en el que pedía respeto para su familia en un momento tan delicado.

Después de esto, todo el mundo señaló a Ana Brenda como la causante de la ruptura del matrimonio, pero la mexicana ha querido defenderse de las acusaciones en una entrevitsa en la que ha asegurado: “No fui la causa de ningún divorcio”. Es más, aunque no sabe concretamente cuando comenzó su idilio, sí que descarta que hubiera infidelidad: “No sabría decir exactamente cuado surgió el amor entre Iván y yo. No sé qué día fue, pero hemos sido grandes amigos por mucho tiempo y él me ha ayudado durante procesos muy difíciles de mi vida”, asegura.

Por otro lado, se siente indignada con las fotos que publicó TV Notas durante esas vacaciones en las que se les puede ver desnudos: “Me sentí invadida. No hay nada que esconder, pero es muy triste que muchos se hayan enterado de esta manera. Estoy tranquila y mi conciencia también lo está porque no estaba haciendo nada malo. Mi familia y mis amigos sabían dónde estaba y qué hacía, así que no me preocupa”.