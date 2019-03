Ana Boyer no quiere que Mario Vargas Llosa esté en su boda

La boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco no para de crear polémica. Primero fue la familia del tenista la que creó un poco de confusión ya que aseguraban que ellos no sabían muy bien dónde y cuándo se celebraría el enlace. Luego hubo polémica sobre si los novios pagarían o no el costoso viaje a los invitados, ya que el enlace se celebrará en las Bahamas para disuadir a aquellos que quieran ir a la boda sólo por aparentar. También ha sido muy criticado el número de invitados ya que sólo 60 personas tendrán el privilegio de asistir a tan mediático evento.

Pero aquí no acaba la cosa. Ana Boyer no desea que Mario Vargas Llosa acuda a la boda, según ha informado una fuente cercana a la familia a 'Jaleos' de El Español, que es algo que "le está fastidiando y le va a fastidiar la boda". Y es que a la hija de Miguel Boyer e Isabel Preysler no le hizo ninguna gracia que su madre iniciase una relación con el Premio Nobel pocos meses después del fallecimiento de su padre, algo que siempre ha dificultado la relación entre el escritor y Ana. De hecho, se fue a vivir con Verdasco cuando Vargas Llosa entró en el domicilio de su madre.

Los que sí estarán presentes son sus hermanos maternos, sin embargo, sus hermanos paternos, Miguel y Laura Boyer no están entre los invitados ya que la relación con ellos es prácticamente inexistente desde hace tiempo.

Tendremos que esperar hasta diciembre para saber si finalmente el escritor acudirá o no al enlace pero parece que de momento Ana prefiere no contar con él, aunque seguramente no le quede más remedio.