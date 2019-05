Ana Boyer hace frente a los rumores de distanciamiento con su madre

Polémica en el Mutua Madrid de tenis

Ana Boyer no quiso perderse el debut de su marido en el Masters de Madrid de tenis, y no fue sola, sino que también contó con la presencia de su madre, Isabel Preysler, y la pareja de esta, Mario Vargas Llosa. La polémica surgió debido a que madre e hija no se sentaron juntas a disfrutar del partido, lo que ha desatado toda clase de comentarios respecto a un posible distanciamiento entre ambas. Algo que la propia Ana no ha dudado en desmentir.