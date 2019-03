Ana Boyer, Kira Miró y Peter Vives celebraron con Brugal su 125 aniversario

EN LA MADRILEÑA DISCOTECA KAPITAL

Brugal estaba de aniversario, ¡125 años!, y como es normal no podía dejar de celebrarlo. El escenario elegido fue la mítica discoteca madrileña ‘Kapital’, una ‘party’ que contó con una madrina de excepción: Ana Boyer. La hija de Isabel Preysler brindó con otras celebrities patrias que no quisieron faltar a este evento como, por ejemplo, Peter Vives, Kira Miró, María Castro o Pablo Rivero. Un sarao nocturno de ‘olé’ en la que los famosos no dejaron pasar la oportunidad de disfrutar de cócteles mezclados con la conocida marca de ron.