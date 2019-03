Ana Boyer y Fernando Verdasco posan muy enamorados para ¡Hola!

Ana Boyer y Fernando Verdasco han dado un paso más en su relación posando en pareja por primera vez para ¡Hola! En vísperas de San Valentín, los jóvenes enamorados han protagonizado una romántica sesión fotográfica.

En el reportaje, Ana declara lo importante que se ha vuelto el tenista en su vida, y es que reconoce que tras la muerte de su padre, el exministro Miguel Boyer, Fernando ha sido un pilar importante en su vida: "Estos últimos meses hubieran sido mucho más difíciles sin Fernando a mi lado".

La pareja comenzó su relación en 2012 durante un concierto del hermano de Ana, Enrique Iglesias, pero fue en 2013 cuando volvieron a encontrarse y su amistad se tornó en amor: "En un primer momento no sabía muy bien qué tal saldría esta relación, y la verdad es que no pensaba que sería así de duradera, pero a medida que fui conociendo a Fernando, se me disiparon todas las dudas", confesaba Ana a la revista.

Un amor que aunque crece día a día, de momento la pareja no tiene planes de boda: "Me gustaría casarme, pero que es pronto para nosotros". Lo que es seguro es que si su relación continúa como hasta el momento, finalmente veremos a la pareja de camino hacia el altar.