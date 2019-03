Ana Boyer y Fernando Verdasco, la pareja sorpresa del otoño

EN LA PORTADA DE LA REVISTA ‘HOLA’

Aunque se conocieron hace un año en el concierto de Enrique Iglesias, no es hasta ahora cuando podría haber surgido la chispa entre Ana Boyer y Fernando Verdasco. La revista Hola nos trae las imágenes más cómplices de estos dos atractivos y triunfadores jóvenes tras una tarde de tenis juntos. ¡Y no sólo eso! Si no que después del partido vino una sesión de pelis y una posterior escapadita a Segovia antes de que el tenista marchase a Pekín para disputar un torneo.