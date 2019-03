Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian su boda

Ana Boyer y Fernando Verdasco se casan. La pareja ha anunciado su boda en su revista de cabecera, Hola, que trae las imágenes de la feliz pareja en portada, donde además podemos ver el anillazo de compromiso que luce la hija de Isabel Preysler.

“Llevaba tiempo queriendo pedírselo. Ese día me desperté y sentí que era el momento. Ahora estoy muy feliz de haber dado el paso y toca pensar cómo queremos hacerlo”, cuenta el tenista. Por su parte, Ana ha revelado cómo fue el momento de la pedida: “Estábamos de viaje en la playa y una mañana Fernando me lo pidió dándome un anillo”.

Por el momento, no tienen claros los detalles de su boda: “Todavía no sabemos cómo va a ser la boda, estamos mirando varias opciones, pero aún no lo tenemos claro. Lo que sí pensamos es que nos gustaría que fuera íntima”, afirma Ana.

Ambas familias conocen ya los planes de boda y todos están muy contentos e ilusionados ante el futuro enlace. Isabel tendrá un papel muy importante en la boda de su hija, y Miguel Boyer, que habría sido el padrino, estará muy presente en todo momento.