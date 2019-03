Ana de Armas y Marc Clotet desmienten los rumores de boda

Ana de Armas y Marc Clotet son una de las parejas más envidiadas del colorín español. Jóvenes, guapos y con trabajo, un sueño hecho realidad. Pero pese a todo lo que se ha especulado en Internet, sobre la posible boda de los actores, hemos de deciros que es sólo un rumor. Según palabras textuales de sus representantes.

Queremos desmentir todos los rumores que apuntaban sobre Ana de Armas vestida de blanco y con el guapo Marc del brazo.

No obstante, en una entrevista concedida por Marc a otro medio confesó que estaba tan feliz al lado de la cubana que sabía que era la mujer de su vida. Cuándo le preguntamos por si dicho amor acabaría en boda, el actor confesó que en estos momentos no podía pensar en nadie que no fuera Ana para pasar el resto de su vida.

Mucha envidia nos da el amor que viven los actores, lástima que tengamos que esperar un poquito más para que haya boda. Por el momento no veremos vestida de blanco a la cubana más que en ‘Hispania’.