Ana de Armas, Andrea Duro y Martín Rivas derrochan glamour ‘Por un puñado de besos’ en el Festival de Cine de Málaga

La alfombra roja del Festival de Málaga está siendo testigo del estreno de muchos pelis en la que sus actores son los protagonistas del 'photocall'. La última película que ha visitado la ciudad ha llegado de la mano de David Menkes, ‘Por un Puñado de besos’.

Por eso su elenco de actores ha querido desfilar por la ‘red carpet’ del momento para su presentación. Una esperadísima Ana de Armas ha vuelto a ser el centro de atención de los focos ya que hacía tiempo que no se dejaba ver. Y junto a ella, su compañero de reparto, el guapísimo Martín Rivas.

Andrea Duro, Alejandra Onieva y Megan Montaner también quisieron acompañar a sus compis en un día tan especial. Pero no será hasta mayo cuando podamos disfrutar la película en los cines.

El director de la pelí confesó: "No he querido entrar en dramas, sino mostrar las ganas de vivir de la protagonista. Siempre he tratado los temas políticamente incorrectos a través de la comedia, porque es la mejor forma de hablarle al público de temas difíciles".