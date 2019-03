Amores, desamores y un cambio de look de espanto

“Ha sido muy difícil”. Son las tristes declaraciones de David Bisbal en la revista Semana. Y es que el culebrón Bisbal-Tablada acapara todas las revistas y, por lo que parece, esto acaba de empezar.

¡Hola! trae las declaraciones de la otra parte. Elena Tablada, que hace pocos días afirmaba que no diría ni “mu”, no ha tardado en comentar: “Estoy intentando llevarlo lo mejor posible”. Unas declaraciones que realiza mientras posa sonriente junto a Malena Costa en la presentación de su primera colección de trajes de baño. Pero es en esta publicación donde encontramos las imágenes más esperadas del verano: Carbonillas de vacaciones. La parejita disfruta de unos días de descanso en unas exóticas playas brasileñas.

El cambio radical de actitud de Isabel Pantoja con los medios toma protagonismo en Diez Minutos. La tonadillera ha sido uno de los personajes de la semana, con su aparición estelar en el programa en el que su ‘pequeño’ Kiko participaba.

Y, por último, el sorprendente cambio de look de la musa de Lecturas. Belén Esteban nos deja con la boca abierta, con un pelo llenísimo de trenzas y unas declaraciones sorprendentes: “Si no me quedo embarazada me hará un tratamiento”. Un resumen semanal cargadito de protagonistas y de declaraciones que darán mucho que hablar...