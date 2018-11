Amor Romeira confiesa el motivo por el que su hermano está en prisión

Amor Romeria ha querido dejarle claro a una seguidora que le había atacado a través de las redes sociales que prefiere contar por ella misma la verdad antes de que otros vayan diciendo mentiras sobre su persona o su familia.

En este caso, la televisiva canaria se ha defendido de una seguidora que quería hacer daño sacando a la luz problemas familiares de Amor: “Estoy cenando tranquilamente con mi amiga y me ha llegado un mensaje por Instagram privado de un perfil que me seguía, hasta que la he bloqueado. Esta chica que me escribe por privado está intentando humillarme con informaciones, como si a mí me afectaran y luego me insulta con una barbaridad gigantesca".

Así que antes de que salga a la luz que su hermano está en la cárcel y el motivo, ha decidido revelarlo ella: "No, mi hermano no estaba, está preso porque es un drogadicto que está enganchado a las drogas y que robaba para consumir, y lo está pagando. Mi hermano es una persona y yo soy otra. Yo tengo mi vida y, desgraciadamente, él tiene otra. Mi madre nos educó a que con la cuchara que tenemos es con la que comemos, si él decidió que esa es su vida, yo no soy nadie para decirle nada".

Es más, para dar por zanjado el tema le ha lanzado unas cuantas indirectas a esa seguidora en particular: "¿Por qué tú conoces a mi hermano?¿Será que tú también estuviste presa?¿Será que tú también estuviste con la metadona?¿será que tú también has sido una enganchada a las drogas?".