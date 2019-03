¿Es amor o es obsesión?

Cuando tu relación deja de basarse en el respeto mutuo y la sinceridad, es el momento de replantearse la situación. Celos, desconfianza, control absoluto, vigilancia… Si reconoces alguna de estas actitudes en tus sentimientos de pareja, no es amor. Sufres una enfermedad del corazón: la obsesión. Sigue leyendo e identifica algunos de sus síntomas para poner remedio cuanto antes.

- Al separaros te vuelves loca, sientes que tu deber es estar siempre con él. Entras en un estado de ansiedad que solo se pasa cuando vuelves a su lado.

- Si sale con sus amigos le sometes a un interrogatorio digno del FBI. ¿Con quién va, cuándo vuelve, qué van a hacer? Al volver a veros llega una nueva ronda de preguntas sobre lo que hizo.

- Te sientes mal contigo misma por algunas de tus actitudes. Tienes miedo a perderle y eso te lleva a conductas nada recomendables.

- Espías su móvil. No respetas su intimidad, en cuanto deja el móvil en la mesilla, el portátil abierto o la tablet en la mesa aprovechas la ocasión para echar un ojo a sus mensajes y correos. Una actitud que no es sana y además es un delito.

- No, si no es con él. Has dejado de salir con tus amigos, compañeros o incluso familia. Los planes no te gustan si él no está. Tu único objetivo es estar siempre a su lado.

- Estas dejando de lado tus hobbies. Antes salías a correr, a inglés, de compras, te gustaba leer o ir a bailar con tus amigas. Ahora no conoces nunca gente nueva y estás abandonando tus propias aficiones.

- Tu autoestima está mermada. Sientes odio, ira, frustración, soledad. Nadie parece entender lo que sientes por él. Sabes que no estás bien y que esta situación no te hace feliz.

Llega el momento de parar, dejar de lado estas actitudes y pedir ayuda. Un especialista en la materia como un psicoanalista te ayudará a recuperar el control de tu vida y a cambiar estos patrones. No tengas miedo, acude y aprende a disfrutar del verdadero amor.