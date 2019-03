El amor brilla por su ausencia en la alfombra roja de los Goya 2012

Muchos esperaban ver desfilar por la alfombra roja de los premios Goya 2012 a muchos de los grandes actores, pero de la mano de sus ‘enamora@s’. ¡Nos hemos quedado con las ganas! Sólo unos pocos han querido lucir sonrisa, glamour y derrochar amor frente a los flashes.

Los siempre incondicionales al amor, como no, Melanie Griffith y Antonio Banderas. La actriz no ha dudado, como de costumbre, en hacer arrumacos a su marido. Otros que también se han derretido de amor ante todos los fotógrafos han sido Leire Martínez, cantante de LODVG, y el actor Antonio Velázquez, o Verónica Echegui con Alex García. La actriz protagonista de 'Katmandú' no ha soltado ni un solo segundo a su chico de la mano…

Pero los que más interés despertaban a la hora de ver con quién vendrían del brazo… han sido los más solitarios. Acrecentando los rumores de crisis matrimonial, Marc Clotet ha aparecido en su gran noche sin su esposa, Ana de Armas. ¿Realmente es esta una muestra de que las cosas no van bien, chicos?

Como ya nos dijo, Blanca Suárez tenía intención de ir a los Goya junto a su madre, y así lo ha hecho. Primero veíamos llegar a su chico, Miguel Ángel Silvestre, solo y luciendo pajarita. Un rato después hacía acto de presencia la actriz, espectacular, luciendo un modelito espectacular de 'Blumarine'. Marta Etura y Luis Tosar también prefirieron posar ante la prensa por separado...

María Valverde, guapísima de rosa, ha llegado sin su espectacular novio, el también actor Mario Casas. Este caso es más normal, ya que la parejita es muy poco habitual a dejarse ver en público. Otros que son muy poco dados a mostrar su amor son Michelle Jenner y el cantante Leiva, de 'Pereza'; por eso la actriz ha querido aparecer, como una auténtica princesa..., sin su príncipe.

Pero... ¿por qué se ocultan? ¡Chicos, si lo más bonito de este mundo es mostrar que uno está enamorado! Y en estos casos, que muchos de ellos están nominados... ¿no es más normal que vivan este momento tan especial juntos? ¡Que raritas son nuestras celebrities en esto del amor!