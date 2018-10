Un amigo tiene que sacar a Bibiana Fernández de una fiesta tras darle un "yuyu"

Aunque Bibiana Fernández llegó a los Premios Icon de El País con ganas de pasárselo muy bien, la noche no acabó como ella esperaba…

La colaboradora de televisión sufrió un "yuyu" (como ella misma relata a través de su cuenta de Instagram) y tuvo que ser ayudada por un amigo que la sacó de la fiesta.

"Me dio un yuyu, @santicarbones hermano de vida me sacó pero hoy estoy chunga, a todo esto sin beber, me avergüenzo", recoge parte del texto que ha compartido Bibiana con sus seguidores.

Una pena que Bibiana tuviese que abandonar la fiesta ya que estaba completamente espectacular con un diseño dorado de Elisabetta Franchi.