Amigas que toda chica tiene a los veintitantos

1. La amiga Willy Fog

No para de recorrer el mundo y probablemente no volváis a veros en la vida. Viendo su Instagram te mueres de envidia con todas sus aventuras. De vez en cuando te manda algún souvenir desde un rincón perdido de Tailandia.

2. La amiga emparejada

Esa pareja que no sale el uno sin el otro. Son como unos siameses enamorados. ¡Sacadla a bailar! Una noche de chicas en la que él, sobra.

3. La mamá

Algunos de tus amigos han empezado a tener niños y de verdad les ha cambiado la vida. Sí, tu amiga, la que bebía los findes hasta cerrar todos los bares, ahora es una madre responsable. ¿Quién lo habría imaginado?

4. ¿Por qué seguís siendo amigos?

Hay amistad de las que te quieres librar, pero parece que existe una especie de cadena que os ata. No estás muy segura de qué tenéis en común pero está bien tener el comodín de un riñón.

5. La imitadora

¿El ataque de los clones? Tu amiga copia literalmente todo lo que haces. Te has llegado a plantear vestir solo de negro a ver si así se inspira por su cuenta. ¿Su nuevo novio te resulta familiar? Si es clavadito a tu ex, ¡huye!

6. La visitadora

¿Alguien llama a tu puerta? ¡No abras! Puede volver a ser esa amiga que llegó un día de visita y se quedó tres meses en tu sofá. Si tienes suerte te ayudará con las cosas de la casa pero si no, tendrás trabajo extra recogiendo todos sus trastos de su salón.

7. Amiga leal

Suelta verdades como puños por esa boquita y si tiene que mandarte a la m***** no se corta. Ahora bien, no encontrarás a nadie más leal para tener a tu lado.

8. Las de la cita pendiente

Hace años que no os veis pero de vez en cuando tenéis conversaciones por WhatsApp en las que aseguráis que de la semana que viene no pasa. Toca ya una quedada.

9. La de los sueños de riqueza

No estudia, los trabajos le duran un suspiro pero aun así no sabe que algún día la fortuna le llegará. Sus sueños son caros y no creemos que vayan a suceder pero es una gran colega, dejemos que sueñe.

10. Tu mejor superamiga del mundo mundial que vive en otra provincia

Es deprimente, esa persona con la que tienes una conexión casi cósmica debe mudarse y aunque la amistad sigue igual de fuerte, en el fondo no es lo mismo. Skype no sustituye a las quedadas para hablar de chicos o las salidas improvisadas de cañas.

11. Por el interés

Has echado un ojo a un puesto laboral muy interesante y justo ella puede ayudarte a conseguirlo. Podrías seguir con la relación superficial que tenéis hasta ahora, pero no haces daño a nadie acercándote un poco más y estrechando lazos. Te estas marcando el clásico “Por el interés te quiero Andrés”.

12. Tu compi del trabajo

Siempre os veis en el trabajo y las pocas veces que habéis coincidido fuera sientes que parece un profesor sabelotodo. La oficina se hace mucho más llevadera gracias a ella pero lo de veros fuera lo descartas.

13. La amiga todoterreno

Si la necesitas, ahí estará, desde compañía post ruptura hasta unas vacaciones de aventura. Siempre se preocupará por ayudarte. No te fallará.