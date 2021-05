Las amenazas de muerte que Candela Peña recibe contra su hijo

Más información El tremendo cabreo de Candela Peña con Ikea

Candela Peña siempre se ha mostrado muy sincera y honesta con varios aspectos de su vida. De ahí que ahora tampoco se haya querido callar ante las amenazas de muerte constantes que recibe no contra ella, sino contra su hijo.

“Qué pasa con tu hijo, le voy a matar” o “Va a morir pronto tu hijo”, son algunos de los mensajes intimidatorios que la actriz recibe y que ha querido sacar a la luz para compartir lo que ahora mismo está sufriendo: “Esta mierda de ser humano me tiene trinchada”, se queja Candela.

Los mensajes que recibe Candela Peña | Instagram Stories Candela Peña

De hecho hace pocos días la intérprete confesaba que no está pasando por un buen momento, ya que a su llegada al teatro Arlequín, donde colabora en ‘La Resistencia’, le contaba al presentador, David Broncano, lo mal que lo había pasado justo antes, ya que había sufrido un ataque de ansiedad por el que había tenido que parar el coche y desabrocharse la ropa porque sentía que la estaba oprimiendo.

Muy clara con lo que piensa, el pasado mes de marzo no se quedaba callada a la hora de pronunciarse sobre el sector más radicalizado del feminismo, conocido como ‘feminazi’: “Yo respeto todo, a las feminazis también, pero que nos respeten a todas, que cada uno vea lo que quiera ver, el respeto es lo mejor”.

Es más, en referencia al hecho de que el Gobierno reserve un 35% de las ayudas para las directoras de cine, Peña declaraba: “Si es una directora que es un truño y hace un mojón de película, pues no le deis dinero solo porque sea mujer, eso es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista”.