Amelia Bono celebró su cumpleaños con su exmarido, Manuel Martos

Amelia Bono ha cumplido los 40 atravesando la mayor etapa de cambios de su vida, tras su divorcio de Manuel Martos, tras casi 15 años de relación, que marca una bienvenida a la década que se produce en un momento personal más que complicado. Sin embargo, la hija de José Bono no pierde la sonrisa, la ilusión y el optimismo con los que hace frente al futuro, tal y como revela su última publicación de Instagram. Y su exmarido sigue muy cerca de ella y de sus cuatro hijos, tal y como han demostrado en esta ocasión.

La pareja, tras su ruptura, continúa viviendo en la misma casa y al lado de sus cuatro hijos: Jorge, de 12 años, Manuel, de 10, Gonzalo, de 6, y Jaime, de 4. En el comunicado que emitieron cuando hicieron pública su separación, afirmaban su intención de seguir manteniendo una amistad tan cercana como siempre.

Eso es algo que demuestran con cada una de sus decisiones, por ejemplo, la de continuar viviendo bajo el mismo techo y la de celebrar juntos su cumpleaños, tal y como cuenta Amelia. Ahora la vemos celebrarlo exactamente como dijo que lo haría, "en familia, con mis hijos, Manuel, mis padres...", y afirmaba que este había sido uno de los primeros en felicitarle. También sabemos qué regalos ha recibido, "me han hecho un desayuno, regalos, unas cartas… todo muy bonito", explica, dando cuenta del cariño que le han hecho llegar en su día y dejando claro que en su casa siguen intentado que las cosas marchen como siempre.

Regalos de sus hijos por su 40 cumpleaños | Redes

Muchas han sido las felicitaciones que recibió por su cumpleaños, como la de su hermano José, que escribe sobre ella en su cuenta de Instagram: "Es esa persona que te miras y no necesitas contarte nada! Quien echó a los monstruos de debajo de tu cama! La persona que buscas cuando necesitas a alguien! Mi HERMANA en mayúsculas! Y lo que más quiero en esta vida! FELIZ CUMPLEAÑOS! No me faltes nunca @ameliabono. Estos días nos hemos visto por nuestro trabajo pero sabes que muero de ganas por un abrazo tuyo… bueno como medio planeta". Y ella le responde: "Te quiero tanto…!!!!!! Suerte de tenerte!!!!!!"

