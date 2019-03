Amaral responde en Instagram a un espectador que le llamó "zorra" en una actuación

Amaral ha sacado su genio a través de las redes sociales y ha puesto en su sitio a un espectador que la insulto en una actuación. Y es que ella junto a su compañero de Amaral, Juan Aguirre, estaban actuando el miércoles pasado en el Teatro Barceló de Madrid por motivo de la celebración del tercer aniversario de Radio 3 Extra, junto a otros artistas.

Pues bien, justo en el momento de la actuación de Amaral un asistente gritó en pleno directo "Zorra" a la cantante aragonesa, y aunque en un principio ella no quiso darle ningún tipo de protagonismo y lo dejó pasar, una vez en frío Amaral no ha podido dejar de contestar ante tal insulto y le ha contestado en Instagram.

"Ayer no consentí que este patán se adueñara de la fiesta pero hoy ya en frío, lo siento, no me lo como", empezaba su comentario junto a una imagen de Radio 3. Para añadir que él era un "australopithecus", "machista" y "cobarde" y recalcaba: "ZORRA sí, MaciZORRA. Tú dentro de éste zoo no eres más que una sabandija", comentaba quedándose bien ancha.