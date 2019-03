La foto de Amaia Salamanca intentando hacer yoga

Hacía mucho que Amaia Salamanca no compartía una imagen así con sus seguidores. Y es que después de sorprendernos en varias ocasiones con ejercicios o saltos que demuestran su gran forma física, ahora Amaia nos sorprende introduciéndose en el mundo del yoga.

La actriz compartía una foto con todos sus seguidores de Instagram donde aparece practicando yoga, o al menos lo intenta: "Yo intentando hacer 'yoga'. Llevo meses con dolor de espalda, me dicen que me va a venir muy bien. Mi amiga @xeniatostado me saca los 356 fallos de la foto pero me dice que una vez que empiece, lo convertiré en una filosofía de vida. Al menos la ropa es lo más cómodo que me he puesto nunca. Recaspita, le voy a dar una oportunidad!".

