Amaia Salamanca no tiene contacto con Paula Echevarría

Amaia Salamanca es la imagen del verano de Women’Secret. La guapa actriz ha cogido el testigo de Blanca Suárez o Elsa Pataky, que fueron las protagonistas de campañas anteriores y, aunque confiesa que hasta el momento no se había atrevido a hacer algo por el estilo, ahora, tras haber sido madre por tercera vez, se ha lanzado y el resultado es espectacular puesto que Amaia luce un cuerpazo de escándalo.

Y, aunque está a tope de trabajo, la actriz ha sacado tiempo para disfrutar de un par de días de la Feria de Abril de Sevilla con su chico, Rosauro Varo. Ninguno ha asistido a la boda de Fonsi Nieto y Marta Castro, pero es que, tal y como revela la actriz: “Para un sevillano, la feria manda”, tal y como revela en una entrevista para LOC de El Mundo.

Ellos de momento no piensan en boda, ya que están muy felices con la familia que han formado. Y, aunque a veces es complicado compaginarlo todo, Amaia ha hecho un descubrimiento que le ayuda a sobrellevar mejor el mantenerse alejada de sus tres hijos: “El FaceTime. Así puedes estar con ellos, aunque es verdad que no es algo físico. Les falta el abrazo y el contacto físico, pero así ellos ven que estás aquí”. Y añade: “He de decir que cuento con ayuda en casa. Si no, me sería imposible levantarme a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar”.

Respecto a la separación de Paula Echevarría, su compañera en ‘Velvet’, Amaia prefiere no pronunciarse: “Si no hablo casi de mi vida privada, con todo lo que me cuesta, no voy a hablar de la de los demás”. Y es que entre ellas no hay ningún contacto: “La verdad es que no mantengo contacto con ella… Pero tampoco mejoraría si fuera una persona cercana. Cada uno, dentro de su casa, tiene que vivir lo suyo”, declara en la entrevista recogida por LOC.