Amaia Salamanca sobre su tercer embarazo: "Estoy en el día de la marmota. Siempre embarazada"

Amaia Salamanca puede presumir de tipazo en su sexto mes de embarazo. Así lo ha demostrado en su última aparición pública en la presentación dela campaña de Amichi, marca de la que es imagen. La actriz ha hablado sobre sus planes para el verano, de su embarazo y si habrá boda o no con Rosauro Varo: "No es algo que me haya hecho especial ilusión, pero entiendo que a la hora de formar una familia sí que a lo mejor puedo pensar en una boda con los niños". En cuanto a la temporada estival, la actriz la pasará entre la playa y el País Vasco pero será un verano tranquilo sin poder practicar deportes acuáticos.

Madre de Olivia y de Nacho, reconoce que todo ha sido muy rápido y que ya no recuerda cómo era no estar embarazada: "Estoy en el día de la marmota. Siempre embarazada", reconoce entre risas. La intérprete de 'La Embajada', la exitosa ficción de Atresmedia Series, ha formado familia numerosa en tres años. Ha confesado cuál es su secreto para mantener la figura, a pesar, de encontrarse en el tercer trimestre de su embarazo: "No estoy llevando ninguna dieta, pero sí que sigo haciendo deporte". Según dice la actriz, esta vez sí que está notando ciertos cambios en su cuerpo, y que por ello no posaría desnuda como Demi Moore: "¡Me daría mucha vergüenza!"

Por otra parte, Salamanca ha admitido que ya conoce el sexo del bebé pero que por ahora prefiere no revelarlo a los medios: "Tienes un 50 por ciento de acertar". En cuanto al nombre, Amaia todavía no lo tiene decidido y lo hará en el último momento pero tiene una cosa clara: "No se llamará Rosauro". ¿Quiere decir que es otro niño?