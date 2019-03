Amaia Salamanca y Rosauro Varo, escapada romántica a Praga

Hay quienes piensan que en la vida no se puede tener todo, pero Amaia Salamanca desafía a este refrán. No sólo tiene unos ojos y un cuerpo de infarto sino que además no deja de cosechar éxitos en lo profesional. Pero, a parte de todo esto, se puede decir que su pedazo de sonrisa tiene un nombre en particular: Rosauro Varo, un monísimo rubio al que se le ve súper enamorado de la actriz. ¡No es de extrañar!

Los tortolitos llevan ya tres años de relación y, según las amistades de este afortunado, Rosauro se ha vuelto otro desde que se convirtió en el 'churri' de Amaia. Antes de conocer a la actriz estaba muy entregado a sus negocios de ocio en la noche y la hostelería (dicen los rumores que llegó a tener 21 locales) y ahora está dejando ese tipo de trabajos ya que siente que "no tiene edad". ¡Y eso que sólo tiene 32 primaveras y está hecho un chaval!

El que es presi del Grupo Atento, ha cambiado su lugar de residencia de Sevilla a Madrid para estar más tiempo con su chica. Eso sí, ella se levanta todos los días a las cinco de la mañana para ir al rodaje de Gran Hotel y es que, esta exitosa serie, la tiene de lo más atareada.

Para relajarse, aprovecharon la excusa de que Rosauro iba a correr un maratón en Praga y se fueron a esta preciosa ciudad a pasar unos días. Muy abrigados e informales pero, eso sí, con bandolera de Louis Vuitton, les vimos haciéndose arrumacos y dándose besitos en sus románticos paseos. Una auténtica parejaza que, según dicen algunos, podría estar planenando boda. ¿Veremos pronto a la actriz camino del altar? ¡Qué nervios...!