Amaia Salamanca y Rosauro Varo acuden a la boda de unos amigos en Jerez de la Frontera

Este fin de semana, Amaia Salamanca y Rosauro Varo se han puesto sus mejores galas para asistir a la boda de unos buenos amigos, Carmina y Nacho, en Jerez de la Frontera. Los novios organizaron una ceremonia religiosa que precedió a una gran fiesta en las Bodegas González Byass, que fueron decoradas con cientos de flores en tonos morados.

Al enlace también asistieron los hermanos de Rosauro, Amalia y Nacho, y la novia de este último, Macarena Martín. Amaia compartió una imagen en Instagram junto a sus dos cuñadas en la que se le puede ver con un elegante mono claro y una gran pamela. Amalia se decantó por un escotado vestido azul marino y Maca por un sexy vestido fucsia acompañado también de una enorme pamela.

Macarena fue la afortunada que recibió el ramo de la novia, aunque parece ser que de momento no va a pasar por el altar: "Tú eres la del ramo! Cuándo te casas?" Me decía todo el mundo. Que no cunda el pánico, señoras y señores, mi doctor aún no se ha arrodillado, que nos estamos conociendo oye!!", escribió junto a una foto con la protagonista del evento.

Por su parte, Rosauro posó con un tres piezas gris junto al novio y unos amigos, quienes sonríen felices tras ser testigos del 'sí, quiero'. El empresario y Amaia no han subido ninguna foto juntos a las redes sociales, pero seguro que se han guardado alguna muy bonita para el recuerdo… ¿Habrá boda pronto?