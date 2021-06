Amaia Salamanca responde al titular sobre Rosauro Varo

Amaia Salamanca ha vuelto a ponerse frente a las cámaras esta semana. La actriz se ha convertido en imagen de la nueva campaña de la firma de lentes Sunglass Hut que se ha presentado en Madrid.

Amaia Salamanca posando ante los medios | Gtres

Un evento donde la intérprete ha sorprendido posando ante los medios más morena que nunca, con un sencillo top blanco y unos vaqueros acampanados, Amaia, madre de tres hijos Olivia, Nacho y Mateo, ha presumido de cuerpazo y de nueva imagen: "Siempre me ha gustado mucho cambiar de look y creo que he pasado por todos los largos, todos los colores. Y ahora pues estoy en la etapa de moreno y estoy muy a gusto".

La actriz ha hablado sobre los nuevos proyectos que tiene entre manos y cuáles serán sus próximos estrenos: "En octubre se estrena la película 'Por los pelos' de Nacho García Velilla, que es una comedia que rodamos en Turquía". Y es que, a pesar de la pandemia del covid por la que se vio afectada, la actriz se considera una afortunada porque "fue al salir del confinamiento cuando empecé a unir unos proyectos con otros, aunque antes estuve una temporada parada".

Además, tan sincera y simpática como de costumbre, Amaia no ha dudado en comentar unas declaraciones que hizo recientemente donde confesaba que se sentía de las actrices jóvenes de nuestro país y de repente un día, al levantarse, ya era de las mayores. "Un poco ha sido así, un poco ese salto generacional. Estoy un poco en el limbo. Un poco con mi vida de Madrid con mis niños y luego mi vida un poco más juvenil. Todo va muy deprisa en el mundo de la interpretación. Ahora de repente me ponen hijos como de 15 años y digo bueno...Se me hace un poco raro", se sinceraba entre risas.

Y a pesar de que la intérprete intenta siempre mantener su vida privada lo más alejada posible de las cámaras y la opinión pública, Amaia ha confesado cómo ha vivido el confinamiento en casa junto a su pareja, Rosauro Varo, con quien lleva diez años de relación, y sus tres hijos.

También la actriz se ha pronunciado sobre el último titular que ha protagonizado Rosauro donde le consideran uno de los empresarios más deseados…

