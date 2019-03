Amaia Salamanca: “Quiero convertirme en madre y formar una familia”

Convertida en una de las mujeres más exitosas a nivel nacional, Amaia Salamanca tiene muchos motivos para sonreír. En Celebrities.es hemos podido pasar un rato junto a ella, aprovechando la presentación del nuevo cepillo dental Oral-B y para el que Amaia ha prestado su imagen.

Un acto en el que nuestra chica ha dejado bien claro que ella es una chica que se cuida, y mucho. Entre algunos de sus secretos de belleza la guapísima actriz nos asegura que no hay nada mejor que hacer ejercicio, desmaquillarse antes de irse a dormir e hidratar mucho la piel.

Pero además de desvelarnos sus secretos de belleza, también hemos podido saber lo feliz que se encuentra junto a su chico, Rosauro Varo, con quien hace unos días le vimos en la boda de su hermano Mikel de lo más emocionada. Un enlace que parece haber despertado en la actriz las ganas de casarse. “Lo que tenga que venir, vendrá”, confesaba una bellísima Amaia.

Algo que no nos extraña, ya que desde que comenzó su relación hace ahora dos años, lo suyo ha ido in crescendo. Tanto es así, que Amaia tampoco descarta la idea de convertirse en madre: “Siempre he querido convertirme en madre, crear una familia y, por supuesto, en algún momento de mi vida tendrá que llegar”.

Sin duda alguna, una vida personal cargada de éxitos que complementa con una carrera llena de triunfos. Y es que, dentro de muy poco comenzará a emitirse la nueva temporada de 'Gran Hotel', serie que protagoniza con Yon González, y que le ha hecho posicionarse como una de las actrices más aclamadas del panorama actual.