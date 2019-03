Amaia Salamanca publica en Instagram una imagen muy divertida junto a su abuela

La imagen que Amaia Salamanca compartió presumiendo de 'barriguita' de embarazada durante sus vacaciones con Rosauro Varo se hizo viral y protagonizó casi una decena de titulares. Recientemente lo ha vuelto a conseguir: durante estas vacaciones se fue de visita al pueblo de Abadiño, en el País Vasco. La actriz ha publicado una foto muy dulce en su cuenta personal de Instagram y a la vez muy divertida, con su abuela, quien había preparado una gran cantidad de comida y de tuppers para que su nieta se los llevara de vuelta a casa.

"'De verdad que no hace falta que me prepares nada para llevar de vuelta a casa, Amama' #abuelasqueteceban #amordeabuela #tomatesdelahuerta #calabacindelahuerta #rabodetoro #merluza #flanes #maravilla #gracias", decía la que ha dado vida a Fátima en Antena 3 con 'La Embajada'. Y es que estamos hablando de una abuela que ha revolucionado las redes sociales en general y a los seguidores de la madrileña en particular.