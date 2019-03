Amaia Salamanca publica en Instagram una imagen embarazada de siete meses

Amaia Salamanca sigue disfrutando de lo que queda de verano y su avanzado estado de gestación no le impide hacer una vida normal como seguir con su rutina diaria de ejercicios. Así, la intérprete ha querido mostrar cómo va creciendo su barriguita a los siete meses de embarazo.

"Tengo un entrenador personal que tira un poquito de mí y me indica por dónde hay que ir, porque después de un embarazo el cuerpo no está tan fuerte como antes", explicaba la actriz sobre cómo se está cuidando durante estos meses.

Salamanca también tiene en cuenta la alimentación y ha comentado que no se priva de nada: "En cuanto a la alimentación, no me privo porque me encanta comer", añadía. Algo que dejó patente con la visita a su abuela quien le había preparado comida de todo tipo tal y como vimos en una imagen en las redes sociales.