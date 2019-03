Amaia Salamanca ilumina la Navidad entre rumores de boda

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, como es normal, los saraos que se suceden durante este mes están relacionados con fechas tan entrañables. En esta ocasión Beffeater inauguraba su ‘London Market’ con el encendido de un árbol, una cita que estuvo amadrinada por Amaia Salamanca.

La guapa actriz de Gran Hotel acudió con un look de lo más rockero y dejó entrever que no descartaba casarse, es más, sus declaraciones aumentaron el sonido de las campanas de boda con su chico, Rosauro Varó: “Ni confirmo ni desmiento porque siempre estoy igual. Lo único que puedo decir es que claro que me gustaría pasar por el altar y tener hijos algún día”, sentenciaba Amaia para Vanitatis.

Mientras tanto, otros de los que también acapararon la atención fueron Natalia Verbeke y Miguel Abellán. La ex pareja posó por separado pero cada vez es más frecuente que coincidan en eventos de todo tipo. ¿Estarán pensando en reconciliación?

Tampoco faltaron a esta cita la modelo Alba Carrillo, que parece recuperar la sonrisa tras su reciente separación de Fonsi Nieto, así como las hermanas de Ariadne Artiles y Paz Vega, Aída y Sara, o el productor musical Carlos Jean.