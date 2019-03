Amaia Salamanca se hace pasar por una famosa cantante

Amaia Salamanca y el actor Ricardo Gómez han acudido 'El Hormiguero' para hablar sobre la obra 'La Orestíada', en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde ambos son los protagonistas.

Durante la entrevista, la actriz ha recordado una divertida anécdota que le ocurrió mientras paseaba por la calle. Entre risas, Amaia ha contado que en una ocasión tuvo que hacerse pasar por la mismísima Edurne.

El motivo fue una niña pequeña a la que no quiso desilusionar cuando esta la confundía con la cantante: "La que más recuerdo es una niña pequeñita, de unos siete años, que vino y me dijo…Eres tú, ¿verdad? Ay, ¡eres tú!, y como yo estaba justo saliendo de una serie le dije: sí", contaba la actriz.

Pero lo que no se esperaba la protagonista de 'Gran Hotel' era que la niña se estaba refiriendo a Edurne: "Eres Edurne ¿no?", le dijo la pequeña. Pero en ese momento Amaia no fue capaz de contarle la verdad: "No pude decirle que no. Me hice pasar por Edurne. Estaba muy ilusionada. Eso sí, no hubo ninguna foto del divertido momento, ella solo venia emocionada pensando que yo era Edurne", decía entre risas.

Lo cierto es que las dos celebrtities algo sí se parecen…