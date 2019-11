Amaia Salamanca es consciente de las constantes críticas que recibe por su físico ya que son muchos los que señalan que la actriz está extremadamente delgada.

Sus fotos de verano en las que aparecía en bikini o más ligera de ropa fueron las que especialmente se llevaron esos 'dardos envenenados', pero Amaia lo tiene claro: "Como yo sé mi realidad, mi familia y mis amistades saben la realidad, pues saben que no hay nada de lo que preocuparse, eso es lo importante", sentencia.

Admite que las críticas "no son fáciles de llegar" pero también es consciente que desde el anonimato de las redes sociales pueden decir lo que les parezca, porque así "es fácil escribir algo".

"Procuro que no me afecte. A veces es difícil, porque es muy complicado, si lees cosas malas, que no te afecte de alguna manera", añade Amaia, quien se reafirma en su idea de no casarse con Rosauro Varo, con el que ha formado una bonita familia numerosa ya que tienen tres hijos.

