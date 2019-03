Amaia Salamanca confiesa que no tiene en mente pasar a corto plazo por el altar

Esta noche a las 22:30 tienes una nueva cita con el segundo capítulo de 'La Embajada'. Pero antes de volver a ver a Amaia Salamanca en su papel de Fátima, la actriz ha acudido a ver el desfile de las nuevas propuestas de Pronovias en Barcelona.

La actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto laboral como personal al lado de Rosauro Varo. Amaia se convirtió hace meses en madre de su segundo hijo Nacho, el pequeño se ha convertido en el compañero de juegos de su hija mayor Olivia.

Durante el desfile Amaia estuvo muy pendiente de las nuevas tendencias para trajes de novias, ante este interés Europa Press Chance preguntó a la actriz si tiene en mente pasar próximamente por el altar, algo que de momento no está entre sus planes como confesó: "Como no tengo pensado casarme a corto plazo, pues no creo. Pero como llevé a Pronovias en los Goya, estoy encantada de estar aquí".